مركز دراسات يحذر من نوايا “مبيتة” وراء زيادة اعداد الناتو في العراق

2021/02/22 | 09:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حذر مركز القرار السياسي للدراسات، الاثنين، من نوايا غير واضحة ومبيتة من إعلان حلف الناتو زيادة عديد قواته في أنحاء من العراق خلال الفترة المقبلة، مايتعارض ومبدأ السيادة الذي يثير جدلا محليا كبيرا، ويتطلب المزيد من الجهود المشتركة من مؤسسة الدولة العراقية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال المركز في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “وفقا لتصريحات من قيادة الناتو فإن قواته ستزداد بنسبة أعلى مما هي عليه بعدة آلاف، بينما أشارت مصادر رسمية الى إن مهمة الناتو في كل الأحوال لاتتعدى التدريب والمشورة التي مارستها خلال السنوات السابقة للقوات النظامية العراقية”.

واعرب المركز عن “قلق عميق من هذه الخطوة كونها تأتي في مرحلة حرجة، وأوضاع غير مستقرة بعد تصاعد التوتر في المنطقة، ومع وجود ملفات لم تحسم بعد، وتستدعي الحذر”.

وتابع أنه “إذا كانت تصريحات بعض المسؤولين تؤكد عدم رغبة العراق أن يكون جزءا من مشكلة في الإقليم فإن هذا الأمر يؤكد الحاجة الى منع أي تحرك دولي من شأنه أن يأخذ الأحداث في إتجاه لايصب في مصلحة العراق الذي يواجه مشاكل عدة تتطلب حلولا ناجعة وقد تلحق به الضرر”.



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