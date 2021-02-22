2021/02/22 | 09:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مباراة تاريخية مع فريقه برشلونة ضد ضيفه قاديش (1-1)، التي جمعتهما يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وشارك ميسي في مباراته رقم 506 بقميص فريقه برشلونة، وحطم بذلك الرقم القياسي لزميله السابق الأسطورة تشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري الإسباني مع العملاق الكتالوني.وسجل “البرغوث” الأرجنتيني هدف التقدم “للبلوغرانا” في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، ليضيف قاديش إلى قائمة ضحاياه، ويصبح الفريق الـ38 الذي يزور شباكه في الليغا الإسبانية، من أصل 40 ناديا، باستثناء شباك فريقي مورسيا وتشيريز فقط.وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصاءات، أن ميسي واصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي يحطم عدة أرقام قياسية في مباراة واحدة منها رقم لرونالدو عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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