العراق يمتلك اموالًا “خارج يده” تكفي موازنة لـ6 سنوات ورواتب لأكثر من 100 شهر.. هل سيصل اليها؟

2021/02/22 | 09:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن وجود مابين 450 الى 600 مليار دولار في البنوك الاجنبية هي اموال عراقية هربهت للخارج ، مبينة ان اللجنة تعتزم استردادها.

وقال عضو لجنة النزاهة عبد الامير المياحي في تصريحات صحفية، ان “شخصيات ومسؤولين كبار متنفذين في العملية السياسية هربوا اموال خارج العراق منذ 2003 ولغاية الان بأسماء وهمية وضعت بتلك البنوك واسماء اقاربهم”.

واضاف ان “حجم تلك الاموال تقدر بنحو 450 الى 600 مليار دولار”، مشيرا الى ان “الاموال طائلة ومن الممكن ان تسهم بشكل كبير في حل ازمة العراق”.

واوضح المياحي ان “اللجنة استضافة رئيس قسم استرداد الاموال في الحكومة لغرض السفر وتشكيل لجنة لمتابعة تلك الاموال واسترجاعها الى العراق”.

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