2021/02/22 | 09:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب الطلبة يدعو "الجهات المتناحرة" إلى ترك الخلافات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/22 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الطلبة يدعو "الجهات المتناحرة" إلى ترك الخلافات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الطلبة يدعو "الجهات المتناحرة" إلى ترك الخلافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).