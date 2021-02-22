2021/02/22 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامية محمد باقر قاليباف، انه وفقا للقانون الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي فانه سيتم تعليق تطبيق البروتوكول الاضافي بشكل كامل غدا الثلاثاء .وقال قاليباف في تغريدة له اليوم الاثنين انه وفقا للقانون الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي فانه سيتم تعليق تطبيق البروتوكول الاضافي غدا الثلاثاء بشكل كامل واي تعاون خارج اطار اتفاق الضمانات سيكون محظورا وغير قانوني .واوضح قائلا : اي تعاون خارج اطار اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المستقبل سيكون رهنا بموافقة وقرار من البرلمان وفقا للمادة السابعة .



كما ان المادة التاسعة من القانون ستكون الضمانة لتنفيذ هذا القرار بدقة .



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاليباف: اي تعاون مع الوكالة الدولية بحاجة لموافقة من البرلمان الإيراني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاليباف: اي تعاون مع الوكالة الدولية بحاجة لموافقة من البرلمان الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).