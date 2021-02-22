كورونا يحصد أرواح نصف مليون شخص في أميركا

2021/02/22 | 09:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا، فيما سجلت حتى الآن نصف مليون حالة وفاة.ومثلت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة وحدها بسبب الوباء خمس إجمالي الوفيات حول العالم.كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ حسب آخر الأرقام والإحصاءات نحو […]

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