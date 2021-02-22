كورونا يحصد أرواح نصف مليون شخص في الولايات المتحدة

2021/02/22 | 09:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واع

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا، وسجلت حتى الآن نصف مليون حالة وفاة.

ومثلت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة وحدها بسبب الوباء خمس إجمالي الوفيات حول العالم.

كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ حسب آخر الأرقام والإحصاءات نحو 111.5 مليون إصابة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة، عدد القتلى الأمريكيين الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية، الذين لم يتجاوز عددهم 405 آلاف قتيل.

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