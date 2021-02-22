كويكب بحجم ملعب كرة قدم يقترب من الأرض اليوم

2021/02/22 | 09:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفاد مركز أبحاث JPL التابع لـ”ناسا” أن كويكبا بحجم ملعب سيقترب من الأرض اليوم الاثنين، 22 شباط.وبحسب حسابات المركز، فإن الكويكب 2020 XU6 الذي يبلغ قطره حوالي 213 مترا سيقترب من الكوكب على مسافة حوالي أربعة ملايين كيلومتر.في هذا اليوم، ستطير الكويكبات 2020 BV9 بقطر 23 مترًا (على مسافة 5.6 مليون كيلومتر) […]

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