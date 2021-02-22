2021/02/22 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عاودت أسعار النفط، الاثنين، الارتفاع بعد عودة الإنتاج الأميركي إلى نشاطه، إثر التباطؤ الذي شهده جراء طقس الانجماد الذي ضرب الولايات المتحدة وتفشي فيروس كورونا.وارتفع خام القياس العالمي لمزيج برنت 80 سنتا أو 1.30%، ليصل إلى 62.95 دولارا للبرميل.وسجل سعر النفط الاميركي، ارتفاعا ايضا بـ 65 سنتا أو 1.11%، ليصل إلى 59.92 دولارا للبرميل بعد أن نزل 0.4% خلال الأسبوع الماضي.ومن المحتمل أن تستغرق أطقم حقول النفط في تكساس الاميركية عدة أيام لإزالة الجليد من الصمامات وإعادة تشغيل الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز.وقال محللون إن مصافي التكرير في ساحل الخليج الأميركية تقيِّم الأضرار التي لحقت بالمنشآت وقد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع لاستعادة معظم عملياتها، مع انخفاض ضغط المياه والغاز وفقدان الكهرباء مما أعاق إعادة التشغيل./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط بعد عودة الانتاج الاميركي الى نشاطه السابق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط بعد عودة الانتاج الاميركي الى نشاطه السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).