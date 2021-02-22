2021/02/22 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أصدرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تحذيرا جديدا بشان السلالة الجديدة لفيروس كورونا، حيث أشارت إلى انها أخطر من نظيرتها الأولى كما انها لا تستثني عمرا معينا ، بعدما ظهرت لدى الأطفال أيضا.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في تصريح صحفي إن "السلالة الجديدة تمتاز بقدرة على إصابة فئات عمرية لم نعهدها في السلالة القديمة، كالأطفال والشباب بشكل عام"، مبينا أن "الفحوصات تجرى على جميع الفئات التي تظهر عليها أعراض الاصابة، ولا صحة لما يتداول عن عدم وجود مسحة للأطفال في المؤسسات المختصة، فالاجراءات والتشخيص لا تختلف عن السلالة القديمة".وتابع أن "المؤسسات تعمل على مدار الساعة لاستقبال المرضى وتقديم المساعدة، سواء بطلب مباشر أو غير مباشر"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توجه تحذيرا جديدا بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توجه تحذيرا جديدا بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).