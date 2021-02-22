2021/02/22 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الاثنين، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.

وقال عبدالجبار في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداته بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه".

وأضاف انه "مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يعلن تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يعلن تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).