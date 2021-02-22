2021/02/22 | 09:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أثبت دراسة علمية أجراها فريق من المختصين، بأن الأشخاص الذين يرتدون النظارات، هم أقل عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا.الدراسة التي قام بها فريق من العلماء الهنود، ونشرتها صحيفة “صنداي تلغراف” نتائجه، توصلت إلى أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات لمدة ثماني ساعات في اليوم هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.هذا يرجع إلى حقيقة أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات هم أقل عرضة للمس وجوههم وعيونهم.وخضع للتجربة 304 مرضى بفيروس كورونا ووجدوا أن 19 في المائة منهم يرتدون نظارات في معظم الأوقات.وفي وقت سابق، أصبح معروفا أن العلماء الفرنسيين الذين يستخدمون طريقة التصوير بالرنين المغناطيسي وجدوا تغيرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: مرتدو النظارات أقل عرضة للإصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).