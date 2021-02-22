العراق “يجمّد” صفقة اتخذها لأول مرة في تأريخه وفازت بها الصين

2021/02/22 | 10:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الاثنين، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.

وقال عبدالجبار في تصريحات متلفزة إن “العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداته بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه”.

وأضاف انه “مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم”.

وكانت شركة “تشنخوا أويل” الصينية، قد فازت بالعرض الذي قدمه العراق لاول مرة في تاريخه، والذي كان من المقرر ان يشتري العارض الفائز 4 ملايين برميل شهرياً، أو حوالي 130 ألف برميل يومياً.



وتدفع الشركة الصينية مقدماً مقابل عام واحد من التوريد، والذي سيحقق بالأسعار الحالية أكثر من ملياري دولار، وفقاً لحسابات “بلومبيرغ”.



فيما تعد الصفقة سارية لمدة خمس سنوات، ولكن الدفعة المقدمة لمدة عام واحد فقط.

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