إجرام بغداد تعتقل متهما بالنصب والاحتيال زور عقارا بقيمة مليار دينار

2021/02/22 | 10:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مكافحة أجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين وبيعه عقار بقيمة مليار دينار عراقي بواسطة مستمسكات مزورة باسمه.وذكرت وزارة الداخلية في بيان وصل “النور نيوز”، أنه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة إجرام الكاظمية من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة ٤٥٦ ق.ع …

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