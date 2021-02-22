كركوك.. “مؤتمر استثماري” لجذب رؤوس الأموال

2021/02/22 | 10:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتنوي محافظة كركوك إقامة مؤتمر مختص بحل مشكلات وعقبات الاستثمار في المحافظة وجذب رؤوس الاموال اليها.وقال محافظ كركوك راكان سعيد في حديث صحفي، إن “المحافظة وبالتعاون مع غرفة التجارة وهيئة الاستثمار فيها تستعد لاقامة مؤتمر مختص في كركوك لجذب الشركات الاستثمارية ورؤوس الاموال من داخل البلاد وخارجها للاستثمار في كركوك بما يسهم في …

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