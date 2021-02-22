الصحة تكشف عن اصابة اطفال رضع بالسلالة الجديدة من كورونا

2021/02/22 | 10:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من أن السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا أخطر من نظيرتها الأولى، مبينة أن هذه السلالة لا تستثني عمراً معيناً وقد ظهرت في الأطفال أيضاً.وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن “السلالة الجديدة تمتاز بقدرة على إصابة فئات عمرية لم نعهدها في السلالة القديمة، كالأطفال والشباب …

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