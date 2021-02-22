صوت المرأة لتصحيح مفهوم الحب - بروين حبيب

2021/02/22 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بروين_حبيب صدرت رواية «الكبرياء والتّحامل» للكاتبة البريطانية جين أوستن سنة 1813، روت فيها تفصيلات مضحكة مبكية عن السيدة بينيت، وهي أم لخمس بنات يائسات في الحصول على عرسان أثرياء، وقد أصبحت مهمتها الأولى، خاصة مع ظهور الجار الجديد الثري تشارلز بينغلي، الذي كان مناسبا جدًّا لطموحاتها وأطماعها، إلى أن يدخل الصديق دارسي الصديق المخلص لجار فتتعرف عليه أصغرهن، لتأخذ الأحداث منعرجا كوميديا مسليا في تواترها.



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