هل لدينا حركة نسوية في السعودية؟ - عبير العلي

2021/02/22 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبير_العلي تبادر لذهني هذا التساؤل بعد أن قرأت إعلانا لأحد مراكز الوعي الفكري في إحدى الجامعات العريقة بالمملكة عن اعتزامه عقد سلسلة من المحاضرات التوعوية، إحداها حول خطر «الحركة النسوية» على أمن المجتمع.



وحتى لا يعتقد أنني أحاكم محتوى المحاضرة قبل عقدها، فإنني وجدت هذا التساؤل عن حقيقة وجود حركة نسوية في السعودية مشرعا أمامي ومشروعا، في ظل نمط جمعي وثقافي يبادر بتنميط الآخر، وقولبته وتصنيفه ضمن سياقات قد لا ......





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