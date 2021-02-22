نحو معالجة جادة لانتهاك حرية الصحافة في إقليم كردستان العراق - الحرية لسجناء الصحافة والعقيدة في العراق - كاظم حبيب

2021/02/22 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب صدرت في السنوات الأخيرة مجموعة من بيانات الاحتجاج والإدانة بشأن ما حصل ويحصل في إقليم كردستان العراق من انتهاكات فظة على حرية الصحافة وحقوق الصحفيات والصحفيين وحرية التعبير وحق التجمع والتظاهر وملاحقة الصحفيين والعاملين في الإعلام واعتقالهم وتعريضهم للتعذيب والمساءلة القانونية.



وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز مترو ومنظمات حقوق إنسان أخرى قد أصدر بيانات كثيرة بهذا الصدد، كما نشرت الصحف العالمية ......





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