متحف في كل محافظة.. وزارة الثقافة تكشف آليات الانشاء وتزويدها بالاثار

2021/02/22 | 10:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الثقافة عن التوجه لمشروع افتتاح متحف في كل محافظة، وتزود المحافظات بالاثار في حال لا تمتلكها.

وقال رئيس هيئة الاثار والتراث التابعة للوزارة ليث مجيد حسين للصحفية الرسمية إن “الهيئة تعمل على انعاش هذه الفكــــرة”، مضيفاً أن “بعض تصاميم المتاحــــف الاثارية في طــــور الانجاز حاليا”.

وأكد حسين أن “المتاحف الجديــــدة ســــتعد تصاميمهــــا بالتعــــاون مع المحافظــــات، بينما ســــتتولى الاخيــــرة عملية اقامتهــــا، كأن تخصص مبالغ مــــن ميزانيات عن انها ستضطلع بمسؤولية الاقاليم، فضلا عن حمايتها وتأمــــين وحفظ الاثار فيها بوصفها ليســــت بناية عادية”.

ولفت إلى أن “كل محافظة يمكن أن تؤســــس متحفا خاصــــا بها على أن يكون حجمه مناســــباً لكونــــه متحفا محليا”.

وتابع: “كل المحافظات ســــتتحرك باتجاه انشــــاء مثل هذه المشــــاريع المهمــــة التي يمكن ان تنعــــش قطــــاع الســــياحة فيهــــا”، مبيناً أن “الهيئة ومن خلال المتحف الوطني ســــتزودهم بالآثار لعرضها في تلك المتاحف في حال عدم وجودها لديهم”.

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