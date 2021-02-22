الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمنح قروض لذوي المهن الطبية

2021/02/22 | 10:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة بشأن منح القروض لذوي المهن الطبية من الموظفين.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن"مبلغ القرض يتراوح ما بين (15-100) مليون تمنح للموظف المثبت على الملاك ومستمر بالخدمة".

واضاف ان" اصحاب المهن المشمولين بالقرض هم ( الاطباء / اطباء الاسنان/ الصيادلة/ الاطباء البيطريين/ واصحاب المختبرات المجازين ممن لاتقل شهادتهم الدراسية عن بكلوريوس) ".

واوضح المصرف ان" الضمانات المطلوبة تحدد حسب المبلغ الممنوح للمقترض والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا".

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