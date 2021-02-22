منظمة حقوقية: لجنة أممية ترشح مندوب سوريا لشغل منصب رفيع في لجنة

2021/02/22 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت "UN Watch"، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف ومهمتها "مراقبة أداء الأمم المتحدة"، عن انتخاب سوريا لمنصب رفيع في لجنة "إنهاء الاستعمار"، والمكلفة بدعم حقوق الإنسان بما في ذلك مواجهة "استعباد الشعوب وسيطرتها".

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