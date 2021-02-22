2021/02/22 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

الخارجية الإيرانية: بعد الاتفاق أي عملية تفتيش ستكون في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

الخارجية الإيرانية: لا مانع لدينا أن تشارك واشنطن في المحادثات النووية المقبلة كضيف فقط

الخارجية الإيرانية: ندرس مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة واشنطن باجتماع الدول المتبقية في الاتفاق النووي

الخارجية الإيرانية: على واشنطن العودة للاتفاق ورفع جميع العقوبات والضغوط التي فرضت على إيران

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: سنوقف العمل بالملحق الإضافي للاتفاق النووي اعتباراً من يوم غد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: سنوقف العمل بالملحق الإضافي للاتفاق النووي اعتباراً من يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).