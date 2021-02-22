رئاسة الجمهورية تنفي صدور عفو عن نائب سابق ضُبط متلبساً بالرشوة

2021/02/22 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية، الاثنين (22 شباط 2021)، صدور عفو رئاسي خاص عن النائب السابق محمود ملا طلال، الذي ضُبط متلبساً بالرشوة في عام 2019.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية نفت ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور عفو رئاسي خاص عن النائب السابق محمود ملا طلال".

ودعت الرئاسة بحسب المصدر، "وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي لتوخي الدقة في نقل الخبر نرجو اعتماد ما ينقل عن المصدر الرسمي تجنبا للإرباك والتشويش على الراي العام".

وكان مصدر مطلع، قد أفاد يوم الاحد (24 تشرين الثاني 2019) بأن قوة من النزاهة القت القبض على النائب محمود ملا طلال وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من هيأة النزاهة القت القبض على النائب عن واسط محمود ملا طلال مساء اليوم، في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، متلبساً بالرشوة".

لاحقا، صدقت محكمة التمييز الاتحادية، قرار الحكم الصادر بحق النائب في البرلمان عن تيار الحكمة الوطني، محمود ملا طلال، بالسجن 6 سنوات، على خلفية قيامه باستلام مبلغ مالي مقابل الامتناع عن إدراج اسم شركة في الاستجوابات التي كان يروم القيام بها في مجلس النواب".

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