بالصور.. تجدد الاحتجاجات أمام شركة نفط ذي قار وإغلاق مدخلها

2021/02/22 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قارافاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، بتجدد الاحتجاجات أمام شركة نفط ذي قار، مع إغلاق مدخلها.

وقال المراسل ان عشرات المحتجين، تجمعوا منذ ساعات الصباح الأولى أمام شركة نفط ذي قار، للمطالبة بالتعيينات وتثبيت أصحاب العقود.

واضاف ان المحتجين قطعوا الطرق الرئيسية وتجمهروا فيها للضغط باتجاه تحقيق مطالبهم، التي يرفعونها منذ اعوام.

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