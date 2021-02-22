مصرف الرشيد: تعليمات جديدة لمنح قروض لذوي المهن الطبية

2021/02/22 | 10:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرشيد اليوم الاثنين عن تعليماته الجديدة بشأن منح قروض لذوي المهن الطبية من الموظفين.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف ، ان"مبلغ القرض يتراوح ما بين (15-100) مليون تمنح للموظف المثبت على الملاك ومستمر بالخدمة".واضاف ان" اصحاب المهن المشمولين بالقرض هم ( الاطباء / اطباء الاسنان/ الصيادلة/ الاطباء البيطريون/ واصحاب المختبرات المجازون ممن لاتقل شهادتهم الدراسية عن بكلوريوس) ،و ان الضمانات المطلوبة تحدد حسب المبلغ الممنوح للمقترض "./انتهى8

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