بوينغ توصي بتعليق تحليق طائرات 777 بعد احتراق محرك طائرة اثناء تحليقها

2021/02/22 | 10:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اوصت شركة "بوينغ" شركات الطيران بوقف رحلات "بوينغ 777" المماثلة لطائرة شركة "يونايتد إيرلاينز" التي احترق محركها مؤخرا، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.وقالت "بوينغ" إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و 59 في المخازن، والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112، حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".وذكرت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات "بوينغ 777" التي تعمل بمحركات "برات أند وتني 4000-112".ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت الماضي، مما أدى إلى تناثر أجزاء منها، لكنها عادت بسلام إلى المطار.وقالت شركة "يونايتد إيرلاينز" في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن طائرتها في الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد.ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من طائرة "بوينغ 777-200" لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض./انتهى9

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