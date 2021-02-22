دوي انفجار يهز العاصمة بغداد

2021/02/22 | 10:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر امني عراقي، اليوم الاثنين، ان عبوة صوتية انفجرت قرب مقهى شعبي في حي اور شمال شرقي العاصمة بغداد....

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