2021/02/22 | 10:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين العراقي، عن بدء منح سلف الموظفين بكافة فروعه في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مصرف الرافدين يعلن بدء منح سلف الموظفين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مصرف الرافدين يعلن بدء منح سلف الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).