اجراءات مشددة سترافق زيارة البابا الى العراق

2021/02/22 | 10:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ديوان الوقف المسيحي والديانات الاخرى في العراق، عن فرض اجراءات امنية مشددة سترافق زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الى العراق....

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