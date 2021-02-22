مصرف الرشيد يعلن تعليمات قرض الـ100 مليون

2021/02/22 | 10:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، تعليماته قروض ذوي المهن الطبية من الموظفين.وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن “مبلغ القرض يتراوح ما بين 15-100 مليون تمنح للموظف المثبت على الملاك ومستمر بالخدمة”.وأضاف، أن “أصحاب المهن المشمولين بالقرض هم الاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة، الاطباء البيطريين، وأصحاب المختبرات المجازين ممن لاتقل شهادتهم الدراسية عن بكلوريوس”.وتابع، “علما أن الضمانات المطلوبة تحدد حسب المبلغ الممنوح للمقترض والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا”.

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