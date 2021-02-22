مصرف الرشيد يعلن تعليمات قرض الـ100 مليون 

2021/02/22 | 10:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، تعليماته قروض ذوي المهن الطبية من الموظفين.

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وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس"، (22 شباط 2021) أن "مبلغ القرض يتراوح ما بين 15-100 مليون تمنح للموظف المثبت على الملاك ومستمر بالخدمة".

وأضاف، أن "أصحاب المهن المشمولين بالقرض هم الاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة، الاطباء البيطريين، وأصحاب المختبرات المجازين ممن لاتقل شهادتهم الدراسية عن بكلوريوس".

وتابع، "علما أن الضمانات المطلوبة تحدد حسب المبلغ الممنوح للمقترض والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا".

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