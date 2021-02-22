سيف البدر: السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا لا تستثني عمراً معيناً

2021/02/22 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة من انَّ السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا أخطر من نظيرتها الأولى، مبينة ان هذه السلالة لا تستثني عمراً معيناً وقد ظهرت في الأطفال أيضاً.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر، ان الفحوصات تجرى على جميع الفئات التي تظهر عليها أعراض الاصابة، ولا صحة لما يتداول عن عدم وجود مسحة للأطفال في المؤسسات المختصة، مؤكداً ان المؤسسات تعمل على مدار الساعة لاستقبال المرضى وتقديم المساعدة، سواء بطلب مباشر أو غير مباشر.

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