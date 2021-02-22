الزراعة توضح إجراءاتها للسيطرة على السوق: لكن نريد ضبط المنافذ

2021/02/22 | 11:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أن تحقيق استقرار السوق يتم من خلال السيطرة على الخروقات ومحاسبة المتسببين.وقال مستشار وزارة الزراعة، مهدي القيسي، في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء اتخذ إجراءات سليمة في دعم القطاع الزراعي والمنتج المحلي”، مبيناً أن “الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة ينقصها ضبط المنافذ الحدودية في جميع انحاء البلاد”.وأضاف، أن “السيطرة على المنافذ وفرض الحوكمة الالكترونية وربطها ببعضها البعض وضبط الشحنات الواردة للبلاد سيسهم في حماية المنتج المحلي”، مؤكداً أن “أي شحنة تدخل البلاد بإجازة استيراد بدون الاستيفاء بالضوابط والموصفات ستحاسب بحسب النظام على أنها مهربة”.وأوضح ، أن “مسألة العرض والطلب هي […]

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