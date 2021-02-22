القبض على نحو 400 شخص خالفوا حظر التجوال الوقائي في العراق

2021/02/22 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت نجدة بغداد، القبض على نحو أربع مئة شخص خالفوا قرار حظر التجوال الوقائي المفروض بالعراق، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أن شرطة النجدة في العاصمة بغداد ألقت القبض على ثلاث مئة واثنين وتسعين شخصاً مخالفاً لتعليمات حظر التجوال.

وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة، بوقت سابق، إجراءات وقائية مشددة بينها حظر التجوال بالتزامن مع دخول العراق في الموجة الجديدة لفيروس كورونا.

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