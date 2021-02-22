وزارة الصحة تحذر: شهدنا وفيات لدى الاطفال بسبب سلالة كورونا الجديدة

2021/02/22 | 11:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة هيثم العبيدي، ان السلالة الجديدة لكورونا، فيها خطورة على الأطفال

وبين العبيدي ان اليومين الماضيين شهدا وفيات لدى الاطفال وبأعمار صغيرة أقل من سنة، وبإصابات وخيمة تؤدي إلى تلف في الرئة وذات الرئة، مبينا ان أحد الأطفال توفى خلال ساعة في غرفة الطوارئ بعد تدهور حالته.

وأشار العبيدي، الى ان خمسة وثمانين بالمئة لم تظهر عليهم الاصابة أو ظهرت بشكل طفيف، مؤكداً وجوب الفحص وإجراء المسحة، حتى وان كان الطفل بعمر يوم واحد.

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