2021/02/22 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد واقليم كوردستان بشكل طفيف اليوم الاثنين ( 22 شباط 2020).وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد، 145950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، اما بورصة الحارثية فقد سجلت 145.900 دينارعراقي مقابل 100 دولار امريكي.فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في أول افتتاح بعد الحظر..



اسعار الدولار تنخفض في البورصات العراقية المركز الخبري الوطني.

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