2021/02/22 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، الإثنين، إلى السعودية، تلبيةً للدعوة الموجهة له من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الجانبين سيبحثان أهم التطوّرات على صعيد العلاقات الثنائيّة ومتابعة أهم مخرجات إجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين، وسُبُل الدفع لإستكمال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يصل السعودية بزيارة رسمية المركز الخبري الوطني.

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