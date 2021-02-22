استعدادات مستمرة لاحياء ذكرى فاجعة حلبجة

2021/02/22 | 11:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري الاستعدادت لاحياء الذكرى السنوية لفاجعة حلبجة التي تصادف يوم 16/3/2021، حسبما اكدت دائرة شؤون الشهداء في محافظة حلبجة.

وقال كامران مصطفى مدير دائرة شؤون الشهداء في محافظة حلبجة خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان العام السابق لم يشهد تنظيم اي مراسيم بسبب مخاطر انتشار فايروس كورونا.

واضاف: ان العام الحالي سنشهد الذكرى الـ33 لفاجعة حلبجة، ونحن قمنا باعداد جميع المستلزمات واللوحات لاقامة مراسيم لائقة بالذكرى السنوية لشهداء حلبجة.

واوضح: ان دائرة الشهداء اجتمعت مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لاحياء ذكرى الشهداء ونحن ننتظر توفير الموازنة اللازمة من قبل وزارة شؤون الشهداء لاقامة المراسيم.

واشار الى ان دئراة شؤون الشهداء تريد اقامة مراسيم لائقة ووضع اكاليل الزهور على ضريح الشهداء، وسنقوم بكل تاكيد بمراعاة الاجراءات الوقائية ومخاطر انتشار فايروس كورونا، ونحن نشكر جميع الاطراف التي تساعدنا في اقامة المراسيم السنوية لشهداء حلبجة.

PUKmedia خاص

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