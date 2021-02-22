صحة كرميان: عدد الاصابات بكورونا وصل الى 6059

2021/02/22 | 11:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة كرميان عن احصائية المهام التي نفذتها لمواجهة انتشار فايروس كورونا والخدمات التي قدم للمصابين في مستشفى قلا بقضاء كلار.

وقال سيروان محمد المدير العام لصحة كرميان خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: منذ انتشار فايروس كورونا في منطقة كرميان ولحد الان اجرينا 30509 فحصا مختبريا للمصابين.

واضاف: تلك الفحوصات اظهرت اصابة 6059 شخصا بفايروس كورونا، وعدد حالات الشفاء بلغت 4902، وعدد حالات الوفاة بلغت 185 حالة وفاة.

واشار الى ان عدد حالات الاصابة التي دخلت الى مستشفى قلا وصل 900 مصاب، واجرينا لهولاء المصابين 9 الاف فحصا مختلفا، واجرينا 115 فحصا عن طريق الفرق الطبية في نقاط التفتيش.

واوضح: ان عدد الاشخاص الذين دخلوا الى الحجر الصحي وصل الى 3 الاف شخص، كما تمكنت فرقنا الصحية من تنفيذ 32 حملة للفحص العشوائي بين المواطنين و25 حملة للتوعية ضد مخاطر الاصابة بفايروس كورونا، بالاضافة الى توفير 282 عينة من بلازما الدم للمصابين بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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