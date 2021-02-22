قريباً.. مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد

2021/02/22 | 11:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

بعد اجراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جولة تفقدية في شوارع بغداد للاطلاع على حملة امانة بغداد لاعمال الاكساء والصيانة والتنظيف، اعلن عن مؤتمر دولي لاعمار بغداد.

وذكر بيان لرئاسة الوزارء، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى، برفقة أمين بغداد علاء معن جولة تفقدية في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد، وتتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، والتي تتزامن مع اجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تاثير الاعمال على السير في الايام الطبيعية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، امين بغداد "بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشاريين دوليين".

وأشار البيان الى أن "الكاظمي التقى خلال جولته بعدد من العاملين، واستمع الى شكاواهم ووجّه باجراءات تسهيلها والاسراع في حلها، كما وجّه سيادته بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين".

وتابع أنه " التقى ايضا بعدد من الضباط وعناصر القوات الامنية، واثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الامنية التي تعمل على تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".

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