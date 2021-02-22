وزير النفط العراقي يعلن إنشاء 7 محطات للطاقة الشمسية في 4 محافظات

2021/02/22 | 11:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط العراقي، إحسان اسماعيل، إنشاء (7) محطات للطاقة الشمسية في أربع محافظات بطاقة 750 ميكاواط.وأوضح اسماعيل أنه تم إحالة سبعة مواقع لتنفيذ مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية تهدف لإنتاج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات أكبرها في كربلاء … Readmore

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