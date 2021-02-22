الاقتصاد النيابية: ملف البطاقة التموينية انهكته أيادي الفساد الاخطبوطي

2021/02/22 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغدادأكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت ، الاثنين ، ان ملف البطاقة التموينية عانى منذ زمن النظام السابق من مشاكل الفساد المالي والاداري، مبينة أن ملف البطاقة التموينية انهكته أيادي الفساد الاخطبوطي.وقالت جودت في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “القائمين على إدارة ملف البطاقة التموينية لم يفلحوا في حل مشكلات الفساد وهدر المال العام الاخطبوطي”.وأضافت أنه “للأسف الشديد لم يتغير الفساد في ملف البطاقة التموينية بعد سقوط النظام السابق بل تفاقم وزادت المشكلات”، مشيرا الى أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وضعت حلولا عدة بشأن انعاش مفردات التموينية والقضاء على الفساد لكن لا حياة لمن تنادي”.وكانت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي أكدت في وقت سابق، أن الحصول على مفردات البطاقة التموينية بات من أهم المشاكل التي تواجه المواطن ونحن مقبلون على حظر الشامل والجزئي، مبينة أن هناك تحركات برلمانية لاستبدال مفردات البطاقة التموينية وتحويلها لمبالغ توزع على مستحقيها.



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