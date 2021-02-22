وزير الخارجيّة فؤاد حسين يصل إلى السعوديّة

2021/02/22 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الاثنين، إلى السعودية تلبيةً للدعوة الموجهة له من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الجانبين سيبحثان أهم التطوّرات على صعيد العلاقات الثنائيّة ومتابعة أهم مخرجات إجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين، وسُبُل الدفع لإستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض”.وأضاف البيان، أن “الوزيرين سيتطرقان لأهمية إعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلاً عن بحثهما لمجمل الأحداث الاقليميّة والدوليّة وإنعكاساتها على المصالح المشتركة”.



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