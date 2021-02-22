القاء القبض على احد عناصر داعــش في حي 17 تموز ايمن الموصل

2021/02/22 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على احد عناصر داعش خلال كمين في نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان ان قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى القت القبض على ارهابي في صفوف داعش كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند مبينة ان العملية تمت من خلال تنفيذ واجب السيطرات المفاجئة في منطقة حي السابع عشر من تموز في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

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