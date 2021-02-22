النجف تعلن آلية الحظر الجزئي تعتمد على غلق المساجد عدا وقت الصلاة

2021/02/22 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف عن آلية الحظر الجزئي الذي سيتبع في المحافظة بدءاً من اليوم .

وقالت قيادة الشرطة في بيان انه سيتم رفع الحظر من الساعة الخامسة صباحا لغاية الساعة العاشرة مساءً بحسب قرار خلية الازمة ويسمح بحرية التنقل والحركة في عموم المحافظة عدا بعض الاستثناءات.واضاف البيان انه سيتم الاستمرار بمنع التجمعات وغلق القاعات الخاصة بالمناسبات والمساجد عدا وقت الصلاة فقط وكذلك المولات والكافيهات وغيرها من الفعاليات التي تحتوي على تجمعات كبيرة مؤكدا ان عمل المطاعم سيكون بنظام الدلفري فقط.

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