وزير الخارجيّة يصل السعوديّة

2021/02/22 | 11:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى المملكة العربيّة السعوديّة ،اليوم الاثنين، تلبيةً للدعوة الموجهة له من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ،إن " حسين سيبحث مع فرحان أهم التطوّرات على صعيد العلاقات الثنائيّة ومتابعة أهم مخرجات إجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين، وسُبُل الدفع لإستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض".

واضاف ،ان "الوزيرين سيتطرقان لأهمية إعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلاً عن بحثهما لمجمل الأحداث الاقليميّة والدوليّة وإنعكاساتها على المصالح المشتركة".

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