بالفيديو: اعمال شغب وحرق اطارات امام مبنى محافظة ذي قار

2021/02/22 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اقدم عدد من المتظاهرين في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، على الاعتداء على مبنى المحافظة من خلال رمي الحجارة واشعال الاطارات عند بوابة المبنى .

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