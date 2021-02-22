رغد وذبح التاريخ

2021/02/22 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا، لم يكن ظهور ابنة ديكتاتور العراق السابق رغد صدام حُسين مُجرد صلافة كلامية، في وجه ذوي الضحايا والمجتمعات التي خضعت لحُكم والدها، بل أبعد من ذلك بكثير.فالحلقات التلفزيونية التي تتالت طوال أسبوع كامل، كانت تحمل في طياتها طرحاً ومشروعاً سياسياً متكامل الأركان، يسعى لأن يكون حاضراً وفاعلاً ومؤثراً فيما يجري، راهناً ومستقبلاً.مشروع أصولي، يستلهم كل مضامين البنية الذهنية والخطابية والسياسية لحزب البعث، يحاول استنهاضه من جديد.

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