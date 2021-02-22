كشف حقيقة إغلاق مداخل كردستان ومطالبة المسافرين بفحص PCR قبل الدخول

2021/02/22 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

كشف مصدر مسؤول في الأسايش، بإقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، حقيقة إغلاق مداخل الإقليم ومطالبة المسافرين بإجراء فحص PCR قبل الدخول.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جميع السيطرات وطرق الإقليم ماتزال مفتوحة وليس هنالك أي منع للمواطنين والمسافرين والسياح أو مطالبتهم بفحص خاص بكورونا عبر الطرق البرية".

وأضاف: "نحن بانتظار قرار اللجنة العليا وخلية الأزمة في الإقليم، وفي الوقت الحالي الطرق مفتوحة ولا يوجد أي غلق كما روجت بعض الصفحات".

وفرضت السلطة الاتحادية حظراً كلياً لأيام الجمعة والسبت والأحد في عموم المحافظات، وجزئياً لبقية أيام الأسبوع، ومنعت التنقل بين المحافظات خلال الحظر الشامل، ضمن سلسلة إجراءات لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا.

وحتى الآن، لم تقرر السلطات في الإقليم فرض أي نوع من الحظر على الحركة، وما يزال دوام المدارس مستمراً.

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة في حكومة كردستان، تسجيل 5 إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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